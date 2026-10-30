﻿
Столиця

У Києві дозволили рух авто Південним мостом

У Києві дозволили рух авто Південним мостом

З 30 жовтня на Південному мосту поступово відновлюється рух автомобільного транспорту з лівого на правий берег столиці.

"У напрямку з правого на лівий берег рух поки залишається закритим. На цій ділянці тривають технічні роботи", - повідомляє КМДА.

Наразі відкрили смугу для транспортних засобів вагою до 10 тонн, зокрема легкових авто.

Паралельно фахівці профільних комунальних підприємств спільно з науковцями опрацьовують технічні рішення для ремонту пошкоджених конструкцій Південного мосту, зокрема тих, що забезпечують роботу метрополітену.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївКМДАвійнатранспортПівденний міст
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Чорному морі затонув атакований морськими дронами контейнеровоз, на борту були четверо українців
Свiт 29.10.2026 19:32:53
У Чорному морі затонув атакований морськими дронами контейнеровоз, на борту були четверо українців
Читати
Російська атака на Чернігів забрала життя двох 15-річних дівчат
Війна 29.10.2026 19:00:54
Російська атака на Чернігів забрала життя двох 15-річних дівчат
Читати
Кремль не планує запрошувати ЄС на переговори в Абу-Дабі, але Брюссель не припиняє мирних зусиль
Полiтика 29.10.2026 18:25:25
Кремль не планує запрошувати ЄС на переговори в Абу-Дабі, але Брюссель не припиняє мирних зусиль
Читати

Популярнi статтi