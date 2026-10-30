У Києві дозволили рух авто Південним мостом

З 30 жовтня на Південному мосту поступово відновлюється рух автомобільного транспорту з лівого на правий берег столиці.

"У напрямку з правого на лівий берег рух поки залишається закритим. На цій ділянці тривають технічні роботи", - повідомляє КМДА.

Наразі відкрили смугу для транспортних засобів вагою до 10 тонн, зокрема легкових авто.

Паралельно фахівці профільних комунальних підприємств спільно з науковцями опрацьовують технічні рішення для ремонту пошкоджених конструкцій Південного мосту, зокрема тих, що забезпечують роботу метрополітену.

Фото: скріншот.