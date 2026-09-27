Сподіваюся на угоду між Зеленським та Путіним ще до настання зими – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на досягнення домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним ще до настання суворої зими. Відео зі словами Трампа публікують ЗМІ.

"Але знаєте, чого я від нього хочу? Щоб він уклав угоду. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився з ним", — сказав американський лідер під час спілкування з журналістами.

Відповідаючи на запитання представника ЗМІ про ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, Трамп прямої відповіді не надав, проте зазначив, що активно комунікує з українським колегою.

"Я багато з ним спілкувався; процес іде, Путін теж діє, і одного дня — сподіваюся, у недалекому майбутньому, можливо, ще до настання суворої зими, — вони укладуть угоду", — наголосив президент США.

Як повідомляв ForUA, 24 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна досягла домовленості щодо постачання пакета ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Відповідне рішення має велике значення для посилення захисту українського неба.

Зеленський також заявив, що президент США Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення щодо отримання Україною ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot.