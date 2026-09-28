Україна готує зустріч із США та Росією

Україна планує у жовтні провести тристоронню зустріч за участю представників України, США та Росії. Сторони мають обговорити завершення війни, зменшення ударів по енергетичній інфраструктурі та безпеку судноплавства.

Про підготовку переговорів повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов. За його словами, зустріч планують провести на полях Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві. «По-перше, ми плануємо таку зустріч. По-друге, применшення ударів по енергетичній сфері. Ну, і в принципі терор – це ж ненормально. Безпека, судноплавство і так далі. У нас багато технічних питань», – зазначив Буданов.

Раніше Дональд Трамп висловив сподівання на швидке укладення угоди щодо завершення війни Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що для припинення війни необхідні конкретні кроки з деескалації. «Україна готова працювати над ними разом із партнерами», – наголосив Зеленський.

Водночас у Росії заявляли, що не планують припиняти бойові дії на період можливого мирного процесу. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров підтверджував, що Москва не розглядає переговори як підставу для зупинки бойових дій.

Таким чином, підготовка тристоронньої зустрічі може стати черговою спробою перейти до обговорення конкретних кроків щодо припинення війни. Водночас позиції Києва та Москви щодо умов завершення бойових дій залишаються суттєво різними.

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