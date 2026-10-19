Армія РФ завдала удару по парку на Харківщині - загинули дві жінки й немовля, 15 поранених

Російські війська завдали удару по центральному парку у Новій Водолазі Харківської області, внаслідок атаки загинули дві жінки та немовля, щонайменше 15 людей дістали поранення. Про це міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив у Телеграмі.

«Окупанти безпілотником вдарили по центральному парку Нової Водолаги - в момент, коли там було багато людей, зокрема родин із дітьми. На жаль, загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку. Щонайменше 14 людей поранені, серед них - семеро дітей», - написав міністр.

Вигівський поінформував, що всі екстрені служби працюють на місці, підрозділи МВС надають домедичну допомогу постраждалим і обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Міністр наголосив, що це була атака по дітях, яка не мала жодного військового сенсу.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, одній із загиблих жінок було 25 років.

"Працюють усі наші служби - ДСНС та екстрена медична допомога. З’ясовують, кому ще необхідна допомога. Триває порятунок людей", - додав Синєгубов.

У Харківській обласній прокуратурі поінформували, що, за попередніми даними, удару завдано БпЛА типу "Герань-3".

Розпочато досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

"До 15 людей зросла кількість постраждалих у Новій Водолазі. 7 із них - це діти. Медики всім надають необхідну допомогу. Зокрема, реанімаційні бригади перевозять поранених у лікарні Харкова", - згодом написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Удару по центральній частині селища було завдано близько 16:30, повідомив очільник громади Олександр Єсін. Інформація щодо стану постраждалих уточнюється.