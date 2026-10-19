Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія отримала військове звання сержанта

Спадкоємицю нідерландського престолу принцесу Катаріну-Амалію офіційно підвищили у званні до сержанта Збройних сил. Про це повідомляє сайт Міноборони Нідерландів.

Церемонія відбулася на борту норвезького навчального вітрильника Statsraad Lehmkuhl у порту Ден-Гелдера.

Спадкоємиця престолу з 2025 року бере участь у програмі Defensity College, що дає студентам можливість поєднувати навчання з роботою у військовій сфері.

Нині принцеса служить у Королівських військово-морських силах. Минулого тижня вона разом з курсантами першого року навчання вирушила в плавання на борту Statsraad Lehmkuhl, який використовують для підготовки військових моряків.

Між збройними силами Нідерландів і королівською родиною історично склалися тісні зв’язки. Король Віллем-Александр свого часу проходив строкову службу в Королівських військово-морських силах, а згодом служив також у сухопутних і військово-повітряних силах. Ставши королем, він зберігає особливі відносини зі збройними силами.