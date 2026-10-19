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Трамп звинуватив Зеленського у небажанні завершити війну

Трамп звинуватив Зеленського у небажанні завершити війну

Президент США Дональд Трамп звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той ніколи не хотів закінчувати війну Росії проти України.

"Зеленський використовує дизельні нафтопереробні заводи в Росії як цілі, знаючи, що ці атаки серйозно шкодять світовим ринкам дизельного палива, зокрема в Сполучених Штатах. Фермери, скотарі та підприємства всіх видів сильно страждають від цього, але Росія, тим не менш, постачає у світ мільйони барелів дизельного палива за низькою ціною. Зеленському це байдуже, і, чесно кажучи, з усіма тими грошима, які, як відомо, надає йому Європа, і які Джо Байден давав йому в минулому, він не хоче закінчувати цю війну і, ймовірно, ніколи не хотів", - написав Трамп.

Трамп заявив, що два роки тому Зеленський міг укласти більш вигідну угоду, ніж зараз.

Він знову згадав про якісь океани, які нібито втратила Україна.

"Його країна лежить у руїнах, значна частина її території втрачена, її океани та моря зникли, а чоловіче населення скоротилося, поранено та/або загинуло", – заявив Трамп.

Президент США веде переговори про мир між Україною та Росією й не хоче робити нічого, що безглуздо відштовхне Росію від столу переговорів.

За його словами, досягається значний прогрес, у тому числі й у поточних переговорах щодо заручників.

Трамп заявив, що Росія робить дуже мало, якщо взагалі щось робить для допомоги Ірану, порівняно з тим, що вона могла б робити.

"І я хочу, щоб так і залишалося, і так і буде, якщо цьому не завадять дурні люди", - додав він.

Фото: Sky News.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяУкраїнавійнаТрампЗеленський
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