В Ірпені були прямі прильоти балістики по одному з найбільших підприємств

Внаслідок падіння уламків російських повітряних цілей в Ірпені Київської області спалахнула пожежа у приватному секторі.

"В Ірпінській громаді фіксуємо падіння уламків. Унаслідок цього виникло загоряння в приватному секторі. На жаль, є постраждалі", - сказала в.о. мера Ірпеня Анжела Макеєва.

У громаді продовжується ліквідація наслідків на місцях падіння уламків.

"Ірпінь огорнутий димом, тому закликаємо мешканців зачинити вікна та за можливості обмежити перебування на вулиці", – закликала Макеєва.

Ексмер міста Олександр Маркушин повідомив, що росіяни атакували одне з найбільших підприємств Ірпеня і що воно зазнало серйозних руйнувань.

"На місці зараз масштабна пожежа. Вибуховою хвилею пошкодило й житлові багатоповерхівки поруч – у квартирах повилітали вікна. На місці працюють усі необхідні служби", – зазначив Маркушин.

Депутат міськради Михайлина Скорик повідомила, що в Ірпені були прямі прильоти балістики.

"Маємо десятки пошкоджених будинків після ранкової атаки РФ", – зазначила вона.

Фото: Telegram.