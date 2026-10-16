Зеленський в Єврораді закликав врахувати оборонні спроможності України в бюджеті ЄС із 2028 року

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія, технології та бойовий досвід є необхідними для гарантування безпеки Європи, і закликав врахувати оборонні спроможності України в бюджеті ЄС на період із 2028 року. Про це глава держави повідомив під час виступу на засіданні Європейської ради.

"Учора ви детально обговорювали бюджет ЄС на період із 2028 року. Я вже говорив про гарантії безпеки, які потрібні Європі. Гарантії, які справді працюють і здатні протидіяти будь-яким загрозам. Тож сьогодні неможливо уявити реальні гарантії безпеки для Європи без української армії, українських технологій і досвіду", - наголосив він.

Зеленський зауважив, що ці гарантії поки не відображені у бюджеті на період із 2028 року.

"На нашу думку, ці гарантії безпеки поки що не відображені у вашому бюджеті на період із 2028 року. Давайте серйозно підійдемо до цього питання. Давайте визначимо, як саме оборонні спроможності України мають бути враховані в цьому бюджеті", - акцентував він.

Президент зауважив, що Україна та Європа вже багато чого роблять разом завдяки спільному виробництву зброї. За словами Зеленського, українська сторона готова ділитися своїм досвідом і даними про російсько-українську війну, які, зазначив він, надзвичайно важливі для майбутніх рішень щодо технологій і стратегії.

"Так, ми віримо, що ця війна завершиться якнайшвидше. Але Путін планує залишатися ще значно довше. Він будує Росію, схожу на Північну Корею, де дітей змалку виховують для війни й готовності померти за свого лідера. Тому Росія не перестане бути небезпечною. І саме наша українська сила, наша армія, наші технології допомагають гарантувати також європейську безпеку, вашу безпеку", - сказав він.

Президент додав, що Україна буде в ЄС і, на його думку, дедалі більше людей розуміють Україна потрібна також у НАТО.

"Але поки що маємо те, що маємо. Просто тому, що українці здатні забезпечувати результат. І ми маємо враховувати цю реальність на всіх рівнях", - додав він.

ForUA зазначає, під час виступу на засіданні Євроради президент Володимир Зеленський закликав партнерів ухвалити сильний 22-й пакет санкцій проти РФ, надати Україні щонайменше 70 млрд євро на оборону й посилити протиповітряну оборону напередодні зими.