Російська бомба вбила в Краматорську 30 людей, ще 20 отримали поранення

У Краматорську Донецької області кількість поранених унаслідок удару по двох автобусах сягнула 20, загинули 30 людей. Про це у Фейсбуці повідомила поліція Донецької області.

«Сьогодні російська бомба вбила 30 людей, ще 20 зазнали поранень. Під удар потрапили два рейсові автобуси з пасажирами та перехожі. Деякі тіла збирали по фрагментах, вони сильно обгоріли. Триває ідентифікація загиблих», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на поліцейських, які допомагали людям на місці атаки, полювали ворожі дрони.

Правоохоронці продовжують документувати воєнний злочин РФ. Роботи доводиться переривати через загрозу повторних обстрілів.