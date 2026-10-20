В Україні 20 жовтня прогнозують до +21°, подекуди - дощі

У вівторок, 20 жовтня, опади очікуються на Правобережжі та півдні України, на решті території – сухо. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Хмарно з проясненнями. На Правобережжі, в Херсонській області та Криму помірні, у південно-західній частині країни місцями значні дощі, на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.

Вночі та вранці в Карпатах та на сході країни місцями туман.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, у західних областях 6-11°, вдень 13-18°, на Закарпатті та півдні країни до 21°.

У Києві та області прогнозують дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вночі 11-13°, вдень 16-18°. На Київщині вночі 9-14°, вдень 13-18°.