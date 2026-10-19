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Технології

Я подарую по одній своїй акції SpaceX кожній дитині в Америці, – Маск

Я подарую по одній своїй акції SpaceX кожній дитині в Америці, – Маск

Гендиректор SpaceX Ілон Маск має намір передати по одній акції своєї компанії кожній дитині у Сполучених Штатах у 2027 році. Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Наступного року я подарую по одній своїй акції SpaceX кожній дитині в Америці», - написав Маск, додавши, що це буде «перша з багатьох» подібних ініціатив.

Він не надав подробиць щодо того, як працюватиме цей план.

Видання Newsweek зазначає, що Маск володіє приблизно 6,4 млрд акцій SpaceX - це трохи менше, ніж половина компанії. На цей час одна акція коштує близько $146.

ForUA нагадує, що 5 жовтня акції SpaceX подорожчали майже на 8% і сягнули найвищого рівня із середини червня, завдяки чому статки Ілона Маска знову перевищили $1 трильйон.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАдітиакціїSpaceXІлон Маск
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