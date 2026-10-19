Путін хоче обговорити з Трампом та Сі Цзіньпіном угоду щодо України

Путін запропонував, щоб він, президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися наступного місяця для обговорення ситуації в Україні з метою, щоб домогтися завершення російської війни проти України на користь Москви.

Цей план є спробою Путіна скористатися потеплінням відносин з Трампом, що викликало занепокоєння в Україні та серед її союзників у Вашингтоні й Європі. Такий саміт – без участі президента Володимира Зеленського – став би безпрецедентним і викликав би тривогу в європейських столицях та за їх межами, повідомляє The Wall Street Journal.

Путін висунув цю ідею під час телефонної розмови з Трампом 9 жовтня. В результаті цієї розмови сторони уклали угоду про закупівлю США російського дизельного палива та сприяння його продажу на світовому ринку.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що продовжуються обговорення можливої зустрічі.

"Поки що немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її можливого порядку денного, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", – сказав він.

Трамп поки не дав згоди на проведення такого саміту. Американський президент може сприйняти цю ідею позитивно, з огляду на його бажання виконати передвиборчу обіцянку щодо завершення війни.

Кремль запропонував провести тристоронній діалог у рамках майбутнього саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться 18 та 19 листопада у Шеньчжені, технологічному центрі на півдні Китаю.

Потенційний тристоронній діалог на китайській території стане важливим кроком для Сі у його зусиллях щодо посилення ролі Китаю як впливового дипломатичного посередника, зазначили аналітики, які вивчають Китай. Російські чиновники висунули цю ідею Пекіну через дипломатичні канали, і китайська сторона дала зрозуміти, що не буде заперечувати, якщо Трамп приєднається.

Фото: Главред.