«В єдності наша сила» — командир Християнського корпусу Олексій Середюк на ІІІ Капеланському форумі

15–16 жовтня в самому серці Києва, відбувся III Капеланський форум «Завжди поруч», організований Радою Євангельських Протестантських Церков України з участю «Християнського корпусу».



Захід об’єднав понад 400 військових капеланів та їх помічників, капеланів-добровольців, і служителів церкви, які присвятили себе духовній підтримці українських захисників.

Форум розпочався з молитви та вшанування пам’яті полеглих захисників. До присутніх зверталися представники релігійних організацій, органів державної влади, генерали, начальники Служб військового капеланства.

Зокрема, привітав учасників форума керівник офіса Президента Кирило Буданов; своїм баченням сучасного стану та перспектив розвитку Служби військового капеланства Збройних Сил України поділився начальник СВК ЗСУ полковник Олександр Вовкотеча.



"В єдності наша сила! В єдності з Богом і в єдності між всіма християнами!" - слова лідера «Християнського корпусу» Олексія Середюка.



Особливим моментом стали молитви й благословення єпископів і пасторів за військових капеланів.

Cильне капеланство — це не лише про присутність поруч із військовим. Це про здатність почути, підтримати у найважчі хвилини, допомогти зберегти внутрішню стійкість і дати духовну опору тим, хто щодня стоїть на захисті нашої держави.



Християнський корпус – об’єднання бойових підрозділів Сил оборони України, які проголосили християнські цінності основою своєї діяльності та світогляду. До його складу увійшли батальйон «Братство» (командир Олексій Середюк), спецпідрозділ «Стугна» (командир Дмитро Лінько), Тактична група «Реванш» (командир підрозділу «Доля»), підрозділ «Традиція і Порядок» (командир підрозділу Крістіан Ударов), підрозділ активних дій «Рота Ісуса Христа» (командир підрозділу «Бравий»), «Братство дронів», підрозділ «Білоруських добровольців» (командир підрозділу «Янкі»), 6-й загін спеціального призначення у складі «Спецпідрозділу Тимура» та інші бойові підрозділи Сил оборони України. Головним цивільним партнером Корпусу є Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія».