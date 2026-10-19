Bring Kids Back UA: З ТОТ Херсонщини повернули ще 11 дітей

На підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини повернули ще 11 дітей, серед врятованих - хлопчик, родині якого погрожувала ФСБ після того, як він намалював синьо-жовтий прапор. Про це повідомив у Телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ще одинадцятеро дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Це вісім хлопчиків і три дівчинки віком від 1 року і 1 місяця до 17 років», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, серед врятованих - діти, які пережили тиск російських окупантів, погрози та спроби нав’язати російську пропаганду. Дев’ятирічного хлопчика в окупаційній школі залучали до військової підготовки, а після того, як він намалював синьо-жовтий прапор, його родині погрожували співробітники ФСБ. 13-річна Поліна пережила атаку російського бойового дрона біля власного дому. Після цього дівчинка боялася навіть виходити на вулицю.

Наголошується, що тепер діти в безпеці та отримують необхідну допомогу.

Прокудін подякував команді Save Ukraine за порятунок українських дітей та всім партнерам, які долучаються до цієї важливої справи в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

За даними ОВА, з початку року вже 230 дітей повернулися з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

Як повідомляв ForUA, у межах ініціативи Bring Kids Back UA в Україну вже повернули 2422 дитини, які були викрадені Росією.