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Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом

Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати переговорів із президентом США Дональдом Трампом та подальші дипломатичні кроки, які можуть сприяти припиненню війни з Росією.

За словами Зеленського, під час зустрічі сторони обговорили можливість енергетичного перемир’я. Йдеться про припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі України, зокрема електромережах, системах опалення та водопостачання.

Зеленський зазначив, що Україна готова до такого формату, однак, за його словами, наразі немає впевненості, що Росія готова погодитися на нього. Президент додав, що американська сторона має передати відповідну пропозицію Москві.

Окремо Зеленський закликав Трампа залучити до дипломатичних зусиль Китай. Він зазначив, що китайський лідер Сі Цзіньпін має вплив на президента РФ Володимира Путіна, тому Пекін, на думку української сторони, може відіграти роль у припиненні війни.

Під час переговорів також обговорювали підготовку України до зимового періоду. Київ попросив США про зимовий пакет ракет для систем Patriot, а також про ліцензії для виробництва таких ракет в Україні. Зеленський наголосив і на необхідності гарантій безпеки для України.

Крім того, український президент назвав одним із можливих наступних кроків тристоронню зустріч лідерів України, США та Росії. За його словами, такий формат дозволив би сторонам безпосередньо обговорити найбільш чутливі питання та спробувати знайти шлях до завершення війни.

Раніше ForUa писало, на якому фоні зустрічаються Зеленський і Трамп.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

переговориТрампЗеленськийенегретичне перемир'я
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