Путін навряд чи поїде до Трампа

За словами джерел, близьких до Кремля, ймовірність того, що Путін приєднається до президента США Дональда Трампа на саміті G20 у Флориді, вкрай мала.

Путін планує відвідати Китай для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться під головуванням китайського лідера Сі Цзіньпіна, повідомляє Bloomberg.

Путін планує особисто взяти участь у саміті АТЕС вперше з 2017 року.

Закордонні поїздки Путіна обмежені санкціями, міркуваннями безпеки та ордером на арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом у 2023 році у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей. Проте у 2024 році він відвідав Монголію, незважаючи на те, що ця країна є учасницею Римського статуту – договору, на підставі якого було створено суд.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідер Кремля також відвідав Китай, Індію, Об’єднані Арабські Емірати, Північну Корею, В’єтнам і низку колишніх радянських республіки, а також США, де Трамп приймав його на саміті на Алясці в серпні минулого року.

Трамп і Путін коротко поспілкувалися в кулуарах зустрічі АТЕС у В’єтнамі дев’ять років тому, але офіційних двосторонніх переговорів не проводили.

Російські офіційні особи практично не очікують жодного прогресу в переговорах щодо угоди про припинення війни до саміту G20 і дедалі більше розчаровуються в посланцях Трампа – Стіві Віткоффі та Джареді Кушнері, повідомили джерела.

Існує ймовірність того, що президент Володимир Зеленський з’явиться на саміті G20.

Фото: Білий дім.