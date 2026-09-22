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Полiтика

Путін навряд чи поїде до Трампа

Путін навряд чи поїде до Трампа

За словами джерел, близьких до Кремля, ймовірність того, що Путін приєднається до президента США Дональда Трампа на саміті G20 у Флориді, вкрай мала.

Путін планує відвідати Китай для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться під головуванням китайського лідера Сі Цзіньпіна, повідомляє Bloomberg.

Путін планує особисто взяти участь у саміті АТЕС вперше з 2017 року.

Закордонні поїздки Путіна обмежені санкціями, міркуваннями безпеки та ордером на арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом у 2023 році у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей. Проте у 2024 році він відвідав Монголію, незважаючи на те, що ця країна є учасницею Римського статуту – договору, на підставі якого було створено суд.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідер Кремля також відвідав Китай, Індію, Об’єднані Арабські Емірати, Північну Корею, В’єтнам і низку колишніх радянських республіки, а також США, де Трамп приймав його на саміті на Алясці в серпні минулого року.

Трамп і Путін коротко поспілкувалися в кулуарах зустрічі АТЕС у В’єтнамі дев’ять років тому, але офіційних двосторонніх переговорів не проводили.

Російські офіційні особи практично не очікують жодного прогресу в переговорах щодо угоди про припинення війни до саміту G20 і дедалі більше розчаровуються в посланцях Трампа – Стіві Віткоффі та Джареді Кушнері, повідомили джерела.

Існує ймовірність того, що президент Володимир Зеленський з’явиться на саміті G20.

Фото: Білий дім.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяпереговориУкраїнавійнаG20путінТрамп
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