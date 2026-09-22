Світовий банк залучив для України $841 млн під гарантії Канади

Україна залучила $841 млн від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Фінансування залучили в межах проєкту PEACE in Ukraine. У Мінфіні зазначили, що відповідну угоду про позику підписали 14 вересня міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Роберт Сом. Кошти надає Міжнародний банк реконструкції та розвитку під гарантію уряду Канади.

За словами Корецького, залучене фінансування дозволить компенсувати видатки державного бюджету на пенсійні виплати. Він подякував уряду Канади та Світовому банку за підтримку України в умовах значного дефіциту бюджету.

Після підписання нової угоди загальний обсяг проєкту PEACE in Ukraine сягнув $54,3 млрд. За даними Мінфіну, цей проєкт є найбільшим інвестиційним проєктом в історії Світового банку.

PEACE in Ukraine реалізується з 2022 року для забезпечення бюджетної підтримки України та фінансування ключових державних і соціальних видатків в умовах повномасштабної війни. Станом на 31 серпня 2026 року в межах проєкту було мобілізовано $53,5 млрд.

Напередодні, 14 вересня, Корецький повідомив, що Україна найближчим часом отримає $841 млн бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії Канади. Тоді він також зазначив, що кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.