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Полiтика

Зеленський зустрівся в Ірландії з головою ЦРУ

Зеленський зустрівся в Ірландії з головою ЦРУ

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою ЦРУ Джоном Реткліффом в аеропорту Шеннон в Ірландії.

Зустріч Зеленського з Реткліффом відбулася 21 вересня, повідомляє Reuters.

Вони обмінялися неофіційними розмовами під час дозаправки їхніх літаків.

Обидва джерела, які побажали залишитися анонімними, відмовилися розкривати подробиці їхньої розмови.

Зустріч відбулася під час поїздки Зеленського до Нью-Йорка для участі у засіданні Генасамблеї ООН.

Реткліфф повертався з зустрічі з президентом Єгипту Абдель Фаттахом Ель-Сісі.

Фото: Фокус.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАпереговориУкраїнавійнаЦРУЗеленськийРеткліфф
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