Польща посилила режим на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною

Польща перевела шість автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Україною в режим підвищеної готовності. На переходах розгорнули військові пости, облаштували місця для укриття та визначили маршрути евакуації.

Про це повідомили міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський і віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції у Дорогуську.

Посилений режим діє на пунктах пропуску:

Дорогуськ — Ягодин;

Зосін — Устилуг;

Будомєж — Грушів;

Корчова — Краківець;

Медика — Шегині;

Кросценко — Смільниця.

За словами польської влади, військові пости на цих переходах розгорнули менш ніж за добу. Військовослужбовці працюватимуть спільно з прикордонниками, поліцією та іншими службами. Їхніми завданнями є додаткове спостереження, охорона об’єктів та реагування на можливі загрози.

Також на пунктах пропуску обмежили одночасну кількість людей і транспортних засобів, посилили спостереження за повітряною та наземною обстановкою та підготували місця для укриття. За потреби можуть облаштовувати додаткові захисні споруди.

Водночас кордон не закривають. У разі повітряної загрози рух через пункт пропуску можуть тимчасово призупиняти, щоб провести евакуацію людей до укриттів.

Рішення про посилення безпеки пов’язане, зокрема, з ризиками, які виникають через російські атаки поблизу польсько-українського кордону. Польські військові раніше посилювали заходи безпеки та піднімали авіацію під час масштабних російських атак по Україні.

Таким чином, нові заходи стосуються насамперед безпеки та реагування на можливі повітряні загрози, а не запровадження нових постійних правил перетину кордону.

Як повідомляло раніше ForUa, російський дрон атакував ціль за чотири кілометри від кордону з Польщею.