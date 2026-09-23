ЗСУ повернули позиції на Харківщині

Сили оборони України відновили контроль над низкою позицій поблизу села Западне на північному сході Харківської області. Також українські військові зачистили кілька позицій на південний схід від населеного пункту, повідомив український OSINT-проєкт DeepState.

За даними аналітиків, українські військові повернули контроль над позиціями в районі Западного та продовжують проводити наступальні дії на цьому напрямку.

Бойові дії також тривають поблизу Дворічної. Зокрема, активність фіксується на правому березі річки Оскіл, де російські війська наприкінці 2024 року створили кілька плацдармів, які згодом розширювали.

Ситуація на цьому напрямку залишається динамічною, а лінія бойового зіткнення може змінюватися залежно від розвитку бойових дій.

Як повідомляло раніше ForUa, ЗСУ провели зухвалий штурм без втрат на Донеччині.