На Вінниччині загинули двоє дітей

Аварія сталася 21 вересня близько 19:40 поблизу села Вища-Кропивна.

Відбулося зіткнення між автомобілем ВАЗ та вантажівкою MAN із напівпричепом, повідомляє поліція Вінницької області.

У результаті ДТП двоє малолітніх дітей віком 9 місяців та 4 роки, які перебували у ВАЗ, загинули на місці події. Ще троє людей - 35-річний водій легковика, 42-річна жінка та 10-річний хлопчик - отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб.

Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення.

Всі причини та обставини аварії встановлюються. Призначено проведення експертиз.

Фото: поліція Вінницької області.