Ціни футболістів УПЛ переписали: одразу кілька гравців різко подорожчали

Портал Transfermarkt оновив ринкову вартість футболістів української Прем’єр-ліги після завершення літнього трансферного вікна. Найдорожчим гравцем чемпіонату України залишається нападник донецького «Шахтаря» Кауан Еліас. 19-річного бразильського форварда Transfermarkt оцінює у 15 млн євро.

Друге місце посідає одноклубник Еліаса Аліссон, чия вартість зросла на 4 млн євро — до 13 млн євро. Таку ж оцінку отримав ще один футболіст «Шахтаря» Райан Роберто.

До п’ятірки найдорожчих гравців УПЛ також увійшли Габріел Карвалью та Марлон Гомес із «Шахтаря», а також Матвій Пономаренко з київського «Динамо». Ринкова вартість кожного з них становить 12 млн євро.

Серед футболістів інших клубів помітно подорожчали кілька молодих гравців. Зокрема, представник «Динамо» Кеассе Ба додав 1,3 млн євро і тепер оцінюється у 2 млн. Леандро Андраде з «Полісся» подорожчав на 500 тисяч — до 4 млн євро. Також зросла вартість Дениса Марченка з «Карпат» — до 1,5 млн євро, Раміка Гаджиєва з «Харкова» — до 1,5 млн, та Андруса Араухо з «Полісся» — до 2 млн євро.

Водночас деякі футболісти втратили в ціні. Олександр Тимчик і Денис Попов із «Динамо» подешевшали на 500 тисяч євро кожен.

Серед найдорожчих українських футболістів, які виступають за кордоном, Transfermarkt оцінює Іллю Забарного у 40 млн євро. Віталій Миколенко, Анатолій Трубін та Георгій Судаков мають оцінку по 25 млн євро.

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