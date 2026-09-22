СБУ викрила у Львові двох поплічників рф

Зловмисники незаконно зареєстрували 14 супутникових терміналів Старлінк для збройних угруповань рф, повідомляє СБУ.
Рашисти використовували станції інтернет-зв’язку для планування бойових операцій проти Сил оборони у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.
Завдання ворога виконував завербований російськими спецслужбістами львівський студент. До їхньої уваги він потрапив, коли шукав «легкі» заробітки у Телеграм-каналах.
До протиправної діяльності фігурант залучив свого безробітного знайомого зі Львова, з яким підшукував осіб для реєстрації Старлінків.
Для реалізації плану зловмисники обманом залучили 14 осіб та використали їхні паспортні дані для верифікації терміналів на користь рашистів.
Після активації інтернет-пристроїв вони направляли відповідні реквізити російському куратору в обмін на гроші.
Контррозвідники СБУ задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх за місцями проживання.
Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, з яких вони координували свої дії з ворогом.
Наразі СБУ заблокувала всі незаконно зареєстровані системи Старлінк.
Перевіряється інформація про можливу незаконну реєстрацію фігурантами ще понад 40 терміналів супутникового зв’язку.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Фото: СБУ.Автор: Галина Роюк