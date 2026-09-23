32 зниклих безвісти військових виявилися живими

До Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, внесли офіційні дані про перебування в російському полоні 32 військовослужбовців Сил безпеки та оборони України, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов.

За його словами, усі 32 військовослужбовці зникли безвісти протягом 2026 року. Половина з них — 16 військових — зникли на Донецькому напрямку, ще 16 — на Харківському.

Найстарший із військовослужбовців народився у 1962 році, наймолодший — у 1998-му.

Добросердов зазначив, що щодо 12 військових до цього не було офіційних підтверджень їхнього перебування в полоні. Інформацію про них вдалося встановити під час подальшого пошуку.

Щодо ще 20 військовослужбовців інформацію спочатку збирали за допомогою OSINT-технологій та інших джерел. Згодом ці дані отримали офіційне підтвердження та були внесені до Реєстру.

Таким чином, 32 родини отримали офіційне підтвердження того, що їхні близькі перебувають у російському полоні.

Пошук та перевірка інформації щодо інших українських військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, тривають.

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