Неоднозначна прелюдія: на якому фоні зустрічаються Зеленський і Трамп

Перед черговою зустріччю віч-на-віч президентів України та США обриси ймовірного енергетичного перемир’я між Києвом та Москвою стали більш чіткішими, але при цьому не менш суперечливими. Деталі – далі в матеріалі For.UA .

Перемовини президентів Зеленського та Трампа на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку мають стартувати у вівторок, 22 вересня близько 21-ї години вечора за київським часом. Втім, вельми і вельми показово, що напередодні зустрічі лідери обох країн обмінялися заочними ремарками, котрі чітко артикулюють ключову тему, яка підійматиметься для обговорення на найвищому рівні – енергетичне перемир’я між Україною та РФ.

Першим про це заговорив нинішній очільник Білого дому. Він, констатувавши, що наразі Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю, закликав Москву припинити свою «нескінченну війну» з Україною. «Значна кількість її (РФ- Ред.) нафтопереробних заводів була підірвана і, принаймні тимчасово, виведена з ладу. Цю безглузду й нескінченну війну з Україною необхідно припинити. Весь світ страждає, оскільки щомісяця гине 25 тисяч людей, переважно солдатів. Яка ганьба!» – написав Трамп у Truth Social у понеділок, 21 вересня.

Офіційної реакції Кремля чи то пак заперечень щодо вищенаведеної заяви нинішнього господаря Овального кабінету не послідкувало. Водночас путінський речник Пєсков, спілкуючись з роспропагандистами, обмежився загальними тезами про те, що Москва нібито все ще «сподівається повернутися до консультацій» та спробувати «досягти своїх цілей мирним шляхом». При цьому, прямого спростування слів Трампа про масштабні пошкодження російських НПЗ у його коментарях не прозвучало.

Натомість Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати над деескалаційним треком. Власне так він прокоментував повідомлення президента США Дональда Трампа про втрату Росією контролю над своєю нафтопереробною галуззю. Передусім, нинішній господар Банкової погодився з президентом США у тому, що війну необхідно зупинити, зазначивши, що офіційний Київ прагнув миру буквально з першої хвилини російського вторгнення. «Ми вже висунули десятки дипломатичних пропозицій щодо того, як гідно завершити цю війну, гарантувати безпеку та запобігти новим російським вторгненням. Наразі триває діалог із президентом Трампом та США», – написав Зеленський у X.

Окремо глава держави підкреслив, що наразі на розгляді є ідеї щодо деескалації війни. Йдеться про припинення російських ударів на енергооб’єкти, критичну інфраструктуру та експорт продовольства з нашої держави: «Енергетичний сектор України, її критична інфраструктура та наш експорт продовольства повинні перестати бути цілями для Росії, і це призведе до відповідних кроків з нашого боку. Рішення можливі».

Наголосивши на тому, що більше не буде так, коли страждає лише країна, на яку напали, президент Зеленський підсумував: «Тепер природа війни така, що агресор також зазнає втрат. Технології роблять це можливим. Сила керівництва країн може – і повинна – забезпечити деескалацію, безпеку та мир».

Позиція України в даному випадку чітка та прозора, як гірський кришталь, тоді як щодо тактики Білого дому виникають певні питання. Приміром, Financial Times та близьке до трампівської адміністрації американське видання Axios повідомляють з посиланням на обізнані джерела, що під час недільної телефонної розмови між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом останній начебто наполягав на припиненні українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Співрозмовники Axios і FT зауважують, що під час розмови Трамп кілька разів говорив українському колезі, що ЗСУ мають припинити обстріли російських НПЗ, які, серед іншого, виробляють дизельне паливо.

Financial Times поспілкувалася з високопоставленим українським чиновником, який був присутній під час недільної телефонної розмови Трампа та Зеленського. Зміст діалогу він описав так: «Головний меседж американського президента був наступний: «Дизель, дизель та ще раз дизель» — і заклики віддати наказ військовим про припинення ударів дронами та ракетами».

Показово, що ані на Банковій, ані у Білому домі цю інформацію не підтверджували, але й не спростовували. Між тим не далі як 13 вересня Трамп публічно заявив, що світові ціни на дизельне паливо зростають через російсько-українську війну, а не на тлі конфлікту США та Ізраїлю з Іраном. При цьому американський президент закликав Зеленського «зробити одну річ»: припинити удари по російських виробниках дизеля. Наступного дня президент США написав у своїй мережі Truth Social, що Україна та Росія домовилися зупинити взаємні удари по енергетичній інфраструктурі, проте ні Москва, ні Київ цього не підтвердили і, більш того – удари продовжилися. Зокрема, у неділю, 20 вересня українські військові завдали удару по Московському нафтопереробному заводу у Капотні. Влада країни-агресорки назвала цю атаку наймасштабнішою за час повномасштабної війни.

Принагідно нагадаємо, що наприкінці серпня країна-агресорка Росія продовжила заборону експорту дизельного палива до 30 вересня через систематичні українські удари по нафтопереробних заводах. Як зазначає з цього приводу The Economist, «дизельне паливо сьогодні стало величезною політичною проблемою для президента США напередодні проміжних виборів до Конгресу».

В даному контексті видання припускає, що Трамп не поспішає із застосуванням нещодавно прийнятого та підписаного ним закону про «пекельні санкції» проти Росії, намагаючись таким чином підштовхнути Україну до припинення ударів по РФ та інших поступок.

Можливо, це й справді так, проте з іншого боку не можна виключати, що президент США планує використовувати рестрикції як важіль тиску саме на Москву. У який бік зрештою може качнутися трампівський маятник прогнозувати складно. Однак Володимир Зеленський на цьому тлі анонсує, що його зустріч із Трампом у Нью-Йорку «може багато чого змінити».

Хай там як, але експерти сумніваються, що російський диктатор Путін зацікавлений в енергетичному перемир’ї. Більш того, за даними Bloomberg незмінний очільник Кремля надав наказ своїм військовим із серпня суттєво скоротити використання балістичних ракет і перейти натомість переважно на ударні безпілотники, що може свідчити про накопичення арсеналу для масованих атак на українську енергетику взимку.