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ЗСУ прорвали фронт на Лиманському напрямку

ЗСУ прорвали фронт на Лиманському напрямку

Сили оборони України просунулися на Лиманському напрямку та відновили контроль над двома населеними пунктами — Шандриголовим і Дериловим. За даними DeepState, звільнення населених пунктів відбулося в межах наступальної операції українських військових.

Шандриголове та Дерилове розташовані на Лиманському напрямку. На цій ділянці російські війська намагалися просуватися на захід у напрямку Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Як зазначає DeepState, контроль над населеними пунктами українські військові відновили в рамках операції «Вівальді». До неї залучені підрозділи 3-го армійського корпусу ЗСУ та інших складових Сил оборони.

Таким чином, українські підрозділи продовжують розвивати наступальні дії на цій ділянці фронту.

Як повідомляло раніше ForUa, ЗСУ провели зухвалий штурм без втрат на Донеччині.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУпрорив фронтуЛиманський напрямок
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