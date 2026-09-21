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Партія диктатора очікувано «перемогла» на виборах

Партія диктатора очікувано «перемогла» на виборах

У Росії завершилося голосування на виборах до Державної думи. Основний етап виборів тривав із 18 до 20 вересня, водночас у низці регіонів голосування розпочалося раніше.

За попередніми даними російської Центральної виборчої комісії, після опрацювання 13,88% протоколів найбільше голосів отримує партія «Єдина Росія» — 57,54%.

КПРФ наразі набирає 13,67% голосів, ЛДПР — 9,27%, «Нові люди» — 7,96%. Партія «Справедлива Росія — За правду» долає п’ятивідсотковий бар’єр із результатом 5,16%.

Окремо ЦВК РФ оприлюднила попередні дані щодо електронного голосування. За офіційною інформацією, ним скористалися понад 3 млн виборців.

Серед тих, хто голосував онлайн, «Єдина Росія» отримує трохи менше половини голосів, тоді як «Нові люди» наразі посідають друге місце з результатом понад 15%.

Російська влада також проводила голосування на територіях України, які РФ тимчасово окупувала. Міжнародне співтовариство не визнає легітимність проведення російських виборів на окупованих українських територіях.

Як повідомляло раніше ForUa, Росія вдається до шахедного терору, щоб продемонструвати “картинку перемоги” перед виборами.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

вибориРФЄдина Росія
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