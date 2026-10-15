У Трампа заперечують причетність до обмежень Starlink в Україні

В адміністрації президента США не мають жодного стосунку до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні.

У середу головні радники президента України провели переговори з посадовцями Білого дому, ЦРУ та Пентагону. Вони намагалися з'ясувати, чи ухвалював Вашингтон рішення про обмеження роботи супутникового зв'язку та як можна виправити ситуацію, повідомляє Axios.

Представники Білого дому заявили українцям, що не контролюють компанію SpaceX.

Адміністрація Трампа має намір звернутися до SpaceX, щоб з'ясувати, що сталося.

Фото: mediasat.info.