Рашисти масовано атакували Кропивницький: відомо про 3 загиблих

14 жовтня Кропивницький зазнав масованої атаки з боку РФ.

"Кіровоградщина, обласний центр досі перебувають під масованою ворожою атакою. Логістика, транспортні та промислові підприємства. Прошу нічого не викладати в мережі, дбати про безпеку", - сказав голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Відомо про трьох загиблих внаслідок російського удару по Кропивницькому.

"Травмовано шістьох осіб. Пʼятеро – в медичних закладах міста. Один від госпіталізації відмовився", – написав Райкович.

Фото: соцмережі.