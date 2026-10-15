Смертельна стрілянина на трасі Київ-Чоп на Рівненщині: підозрюваних затримали

У Рівненській області на Дубенщині, на автодорозі Київ-Чоп сталася смертельна стрілянина, унаслідок якої загинув 27-річний житель Рівного, підозрюваних затримали під час спецоперації. Про це у Фейсбуці повідомляє поліція області.

«Поліцейські менш ніж за вісім годин встановили місцеперебування та затримали осіб, причетних до вчинення особливо тяжкого злочину», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 14 жовтня близько 18.30 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на автодорозі Київ-Чоп поблизу АЗС у селі Зелений Гай.

Попередньо правоохоронці встановили, що напередодні між 27-річним жителем Рівного та 41-річним жителем Дубна виник конфлікт. Наступного дня вони домовилися зустрітися, аби з’ясувати стосунки, та прибули на місце кожен зі своїми знайомими. Під час спілкування між компаніями знову виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку. Під час сутички один із фігурантів пошкодив колесо автомобіля Volkswagen, на якому прибули опоненти.

За інформацією поліції, коли учасники конфлікту намагалися залишити місце події, фігуранти на автомобілі BMW почали їх переслідувати. Під час руху один із фігурантів відкрив вогонь із автоматичної вогнепальної зброї у напрямку Volkswagen.

Унаслідок стрілянини 27-річний житель Рівного отримав два вогнепальні поранення у спину. Попри вжиті реанімаційні заходи, медикам не вдалося врятувати його життя - чоловік помер на місці події, зазначають правоохоронці.

Очільник поліції області негайно оголосив спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці перекрили можливі шляхи відходу, здійснювали перевірку транспортних засобів, відпрацьовували маршрути руху, аналізували записи з камер відеоспостереження та встановлювали коло осіб, причетних до вчинення злочину.

Поліцейські встановили автомобіль BMW, на якому пересувалися фігуранти, розшукали та зупинили його. Затримали 44-річного жителя Дубна, який під час конфлікту пошкодив колесо автомобіля потерпілих і завдав тілесних ушкоджень товаришу загиблого.

Водночас безперервно тривали заходи з розшуку безпосереднього стрілка, зокрема й за участі кінологів. Правоохоронці крок за кроком відновили маршрут його пересування та іншу оперативну інформацію.

Під час документування злочину поліцейські провели сім невідкладних обшуків та у цілому відпрацювали територію протяжністю 16 км.

Близько 4-ї години ранку правоохоронці встановили місцеперебування та затримали 41-річного жителя Дубна. Чоловік переховувався у лісосмузі поблизу села Крилів.

За фактом події слідчі слідчого управління за процесуального керівництва прокуратури здійснюють досудове розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Обох зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжного заходу.