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Полiтика

«Шахидний терор» України буде як мінімум до виборів до Держдуми РФ – Буданов

«Шахидний терор» України буде як мінімум до виборів до Держдуми РФ – Буданов

Росія вдається до шахедного терору, щоб продемонструвати “картинку перемоги” перед виборами, заявив очільник Офісу Президента Кирило Буданов.

Керівник ОП, відповідаючи на питання журналістки «Новини․LIVE» Галини Остаповець на міжнародному форумі «Україна Завтра»,  наголосив, що на полі бою РФ не може показати своїм виборцям відчутні перемоги. Саме тому, за його словами, Кремль за рахунок терору намагається створити потрібну їм картинку.

– Наближаються вибори. Росіянам потрібно показати якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги вони не відчувають. Тому терор. Вони не вміють інакше. Цей терор буде як мінімум до виборів, – повідомив він.

Варто зауважити, що вибори до Держдуми РФ IX скликання заплановані на період з 18 по 20 вересня 2026 року.

Також Буданов зазначив, що Україна працюватиме над контрзаходами.

ForUA нагадує, що в ніч на 1 вересня у Києві прогриміли потужні вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі люди.

А атаки дронами країна-агресор продовжує цілодобово. Так, 30 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за чотири дні РФ було запущено майже півтори тисячі дронів усіх типів, із них реактивних – близько 800.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Буданов Кирилоросійсько-українська війнаатака дронами
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