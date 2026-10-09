Трамп пообіцяв не бомбити Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що США не будуть атакувати Іран до проміжних виборів у Конгрес, які відбудуться на початку листопада.

Заява президента США з’явилася на тлі нещодавніх повідомлень про те, що він розглядав плани завдання удару по Ірану до проміжних виборів, і що Білий дім попросив Пентагон заздалегідь підготувати варіанти ударів.

"Ми ведемо результативні переговори з Ісламською Республікою Іран. Хочу чітко заявити всім: хоча Іран перебуває у вкрай скрутному становищі як в економічному, так і у військовому плані, і хоча блокада залишатиметься в повній силі, а нафта протікає через Ормузьку протоку в рекордних обсягах, ми не будемо атакувати Іран у будь-який час до проміжних виборів, які відбудуться у Сполучених Штатах 3 листопада”, – написав Трамп.

Фото: whitehouse.gov.