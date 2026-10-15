Адміністрація Трампа хоче взяти російські активи під свій контроль

США запропонували європейським країнам розморозити частину російських суверенних активів і передати їх у підконтрольну Вашингтону структуру, щоб відновити мирні переговори з Росією.

Цю ідею озвучили перемовники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час зустрічі з посадовцями України, Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС і НАТО в Маямі 10 жовтня, повідомляє Financial Times.

США запропонували кілька способів розморожування активів, зокрема переведення їх до нової фінансової структури спеціального призначення (special-purpose financial vehicle), підконтрольної адміністрації Трампа.

Американський посадовець заявив, що використання заморожених активів Росії обговорювали як частину всеосяжної мирної угоди, і що механізми їхнього розблокування та напрями використання все ще перебувають на стадії обговорення.

Він додав, що було висунуто багато ідей щодо того, як заморожені активи Москви можуть бути використані після закінчення війни.

Українські делегати підтвердили, що це питання вже порушувалося на попередніх зустрічах із представниками США.

Європейські делегати категорично відкинули цей план. Європейські посадовці заявили, що виступають проти відмови від контролю над російськими активами або повернення будь-якої їхньої частини Москві.

"Їм сказали, що цього ніколи не станеться", – зазначило одне з джерел.

Фото: ТСН.