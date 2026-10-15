Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відкрив провадження у шести справах інкасаторів АТ "Ощадбанк" проти Угорщини стосовно незаконного затримання та катувань. Про це повідомляє Ощадбанк.

"Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі офіційно зареєстрував та розпочав розгляд шести справ за заявами українських інкасаторів проти держави Угорщини щодо незаконного затримання та катувань. Секретаріат ЄСПЛ надіслав підтвердження про присвоєння офіційних номерів заявам, поданим 5 липня 2026 року", - йдеться в повідомленні.

Аналогічна процедура очікується щодо сьомого заявника-інкасатора, чия справа ґрунтується на аналогічних фактах та порушеннях положень Європейської конвенції з прав людини.

В Ощадбанку зауважують, що отримання офіційних листів від Секретаріату ЄСПЛ про реєстрацію заяв та надання доступу до системи електронної комунікації eComms є критично важливим процесуальним етапом. За статистикою суду, переважна більшість звернень до ЄСПЛ відсіюється ще під час первинної перевірки через недотримання формальних вимог або визнається судом неприйнятною.

"Той факт, що ЄСПЛ прийняв скаргу та відкрив провадження, свідчить про наявність обґрунтованої правової позиції, юридичну перспективу справи та намір Суду розглянути її по суті", - зазначається в повідомленні.

Заяви стосуються фактів грубого порушення прав українських громадян з боку компетентних органів Угорщини, зокрема:

статті 3 Конвенції (Заборона катувань та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження);

статті 5 Конвенції (Право на свободу та особисту недоторканність / незаконне затримання).

Наразі розгляд справи перебуває на початковій письмовій стадії.

ForUA нагадує, у ніч на 6 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада взяла в заручники сімох громадян України - працівників Ощадбанку - та викрала гроші, які вони перевозили. За його словами, семеро працівників Ощадбанку двома банківськими автомобілями прямували транзитом між Австрією та Україною і перевозили готівку в межах регулярного обслуговування між державними банками.

Уже вдень угорська податкова служба підтвердила затримання семи інкасаторів Ощадбанку та двох автомобілів з готівкою, заявивши, що веде кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей.

Пізніше угорські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан особисто віддав наказ про захоплення автомобілів та інкасаторів українського Ощадбанку у березні. Тоді Мадяр відреагував на цю інформацію в ЗМІ, заявивши, що Орбан повинен відповісти за те, як він керував спецслужбами.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив провести розслідування скандалу навколо українських інкасаторів і транспортних засобів Ощадбанку, які у березні були затримані на угорській території.

Кримінальне управління Національної податкової та митної адміністрації Угорщини (NAV) закрило розслідування про відмивання грошей щодо українських перевізників готівки Ощадбанку через відсутність доказів злочину.