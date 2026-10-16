Путін заявив, що буде відповідати Україні за удари по НПЗ

"Вчора по деяких НПЗ намагалися завдавати ударів. Там де-не-де потрапили, нічого такого суттєвого, але проте продовжують. Те саме і з платформами з електронної торгівлі. Ось вони зробили перший крок. Ми почали відповідати, зараз і з енергетики теж там уже пищать, і по інших об'єктах, у тому числі ЦОДами і так далі", - сказав він.

Путін заявляє, що саме Україна була ініціатором і погрожує наслідками: "Вони почали не треба було починати. Треба було, перш ніж зробити цей крок, як слід подумати над наслідками", повідомляє "Українська правда".

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