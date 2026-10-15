Зеленський та Рютте обговорили нові пакети ППО

Президент Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили російські удари по енергетиці України й нові пакети ППО. Про це глава держави повідомив у Фейсбуці.

«Почав візит до Брюсселя із зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте. Як завжди, тісно координуємося, щоб додати захисту та безпеки для України», — написав він.

Зеленський зауважив, що Росія відповіла на чергову спробу Президента Америки знизити інтенсивність ударів новими хвилями атак проти української енергетики, житлових будинків та іншої інфраструктури.

«За минулі дні було кілька хвиль ударів балістикою, фактично постійно в нашому небі також ударні «Шахеди». Від початку доби вчора і дотепер росіяни запустили вже майже 1000 дронів», — наголосив він.

Президент констатував, що все це – значні виклики, особливо на фоні обмежень у роботі Starlink в Україні. У цьому контексті, за словами Зеленського, «дуже важливо, щоб оборонні постачання від партнерів по НАТО продовжувались».

«Особливо це стосується перехоплювачів балістики та амуніції до F-16. Працюємо над новими пакетами ППО. Буквально щодня і щогодини нові пакети можуть врятувати життя українців та українок. Обговорили це та інші важливі питання під час зустрічі. Дякую Марку за підтримку і готовність допомагати!» — зазначив президент.

ForUA зазначає, президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де візьме участь у саміті Євросоюзу. Програмою візиту також заплановані важливі двосторонні зустрічі.