У Європі вже готуються до перших після війни виборів в Україні

Європа вже готується до перших після війни загальнонародних виборів в Україні, шукаючи шляхи відновлення довіри до демократії на всьому континенті.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсезазначив, що вони працюють над підготовкою до виборів на той день, коли в Україні стане можливим проведення вільних і справедливих виборів, повідомляє Rapporteur.

Проведення голосування буде лише однією зі складових відновлення демократії після війни.

"Великою проблемою стануть ветерани. Тобто їхня реінтеграція в суспільство, допомога сім’ям, розірваним війною, людям, переміщеним як всередині країни, так і за її межами, дітям, які втратили роки навчання, а також наслідки для психічного здоров’я", – сказав він.

Україні, за словами Берсе, доведеться не просто зібрати уламки, а зрештою відбудувати суспільство, яке після всього пережитого все ще зможе вірити в демократію.

Це також залежить від того, чи довіряють українці інституціям, що їх оточують. Берсе розповів, що Рада Європи вже десятиліттями співпрацює з Києвом у боротьбі з корупцією та над тими самими реформами, які зараз перебувають у центрі дебатів у Брюсселі щодо подальшої підтримки України.

Фото: 24 канал.