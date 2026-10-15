Україна відновить удари по російських НПЗ

"Заборона знята. З цим покінчено", - заявив президент Володимир Зеленський.

Україна три дні не била по російських енергооб'єктах, ідучи назустріч США, проте Росія продовжувала атаки, за останній тиждень загинули понад 100 людей. Українські сили залишилися без американських даних раннього попередження про балістичні ракети, а робота Starlink сповільнилася по всій країні, повідомляє Financial Times.

Президент розповів, що американські партнери попереджали українських військових: "Якщо ви не припините ударів по енергетиці, ми заблокуємо розвідувальні дані". Пізніше Києву це представили як "технічний збій".

Версію про випадкову несправність Starlink Зеленський відкинув: "Справа була не в технічній проблемі, а в наявності волі".

За його словами, Україна могла б зупинити удари по енергетиці навіть за продовження російських атак лише в обмін на додаткові ракети-перехоплювачі для Patriot – це мінімум, про який він просив. Натомість у відповідь на запит про посилення ППО США обмежили роботу Starlink.

Зеленський припустив, що відмова від ударів лише підштовхне США і Росію до нових угод: "Питання в тому, коли буде наступна угода? Можливо, йтиметься про газ. Безумовно, йтиметься про газ".

Коментуючи відносини Трампа з Путіним, президент зазначив, що Трамп відкрито говорить про симпатію до лідерів, які можуть залишатися при владі десятиліттями. Заклик Трампа піти у відставку Зеленський назвав риторикою, яка лише грає на руку Путіну.

"Розкол між Європою та Сполученими Штатами, або між Україною та Сполученими Штатами, допомагає йому згуртувати власну націю. Це дає йому відчуття успіху", – сказав він.

Зеленський наголосив, що відносини зі США як зі стратегічним партнером залишаються критично важливими, а воювати без американської підтримки було б дуже важко.

"Ми не руйнували жодних стосунків", – додав він.

Фото: t.me/rus_sof.