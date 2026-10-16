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Суспiльство

В Україні 16 жовтня прогнозують дощ, мокрий сніг, вночі до 0°

В Україні 16 жовтня прогнозують дощ, мокрий сніг, вночі до 0°

В Україні в п'ятницю, 16 жовтня, буде хмарно, дощитиме, в Карпатах місцями з мокрим снігом. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"16 жовтня особливу увагу синоптиків знову привертатиме циклонічність на півдні, центр якої тепер знаходитиметься над Азовським морем. Своїм впливом вона охоплюватиме більшість областей, проте відчутнішим він буде на Лівобережжі, особливо вночі, лише на північний захід країни поширюватиметься виступ високого тиску з півночі. Захмарене небо вночі захищатиме повітря від сильнішого охолодження, вдень розраховуємо на помірне тепло (найтепліше на сході та південному сході країни)", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, очікуються помірні, вночі на Лівобережжі місцями значні дощі, в Карпатах подекуди з мокрим снігом. Вдень у більшості південних областей без опадів.

Вітер буде переважно північний, на сході країни східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; на Лівобережжі вночі 7-12°, вдень 13-18°. В Карпатах вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві та області 16 жовтня прогнозуються дощі (у столиці вночі невеликий, вдень помірний дощ). Вітер північний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°. На Київщині вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

 

 Автор: Сергій Ваха

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