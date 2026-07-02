Видавництво BookChef втратило 800 тисяч книг через російський удар по складу

Унаслідок російської атаки в ніч на четвер було повністю зруйновано центральний склад логістичної компанії Denka Logistics, де зберігалася продукція видавництва BookChef. Внаслідок удару знищено близько 800 тисяч книг.

Про це повідомили у видавництві.

У BookChef зазначили, що втрачено більшу частину накладу, над створенням якого роками працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарі, менеджери та логісти.

«Більшість накладу, а це приблизно 800 тисяч книг, втрачені. Це книги, над якими працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарні, менеджери, логісти. Це роки роботи великої кількості людей. Найголовніше: всі наші люди живі! Це те, за що ми зараз тримаємось», — наголосили у видавництві.

Через втрату складу BookChef тимчасово призупинило всі акції з магазинами-партнерами до стабілізації ситуації з додруками. Крім того, компанія попередила про можливі затримки з виконанням замовлень.

«Тимчасово ми не можемо приймати, обробляти та відправляти замовлення у звичному режимі. Це може створити труднощі та затримки навіть із новими накладами книг. Просимо терпіння й розуміння, ми налагоджуємо логістику», — повідомив генеральний директор компанії Олександр Кірпічов.

У видавництві закликали читачів підтримати українське книговидання, купуючи книги.

«Кожне замовлення — це реальний внесок у відновлення накладів і в те, щоб українські книжки й далі виходили, попри все. Інтернет-магазин працює у звичному режимі», — зазначили в BookChef.

Це не перший випадок, коли російські обстріли завдають удару по українській книжковій галузі. У травні 2024 року внаслідок атаки на Харків була пошкоджена друкарня «Фактор-Друк». У липні 2025 року постраждав склад видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат» у Києві.

У серпні 2025 року російський обстріл пошкодив столичні книгарні «КнигоЛенд» і Readeat, а у вересні того ж року через удар по Дніпру постраждав склад видавництва «Смакі», яке втратило частину накладу.

У жовтні 2025 року було пошкоджено книгарню «Плекай» у Києві, а у травні 2026 року російський обстріл вивів із ладу електропідстанцію одного з логістичних центрів видавництва «Ранок». Наприкінці травня цього року також постраждала одна з книгарень мережі «Книгарня "Є"» на столичному Подолі.