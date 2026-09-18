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Війна

ЄС виділив Україні ще €3,3 млрд на ракети та безпілотники

ЄС виділив Україні ще €3,3 млрд на ракети та безпілотники

Європейська комісія 18 вересня перерахувала Україні €3,3 млрд у межах Ukraine Support Loan. Кошти призначені для закупівлі озброєнь, зокрема ракет і безпілотників.

Про це повідомила Європейська комісія. За словами президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн, €3,3 млрд спрямовані на закупівлю дронів і ракет.

«Європа продовжить надавати Україні підтримку, необхідну для захисту її населення і території», – заявила фон дер Ляєн.

Надходження траншу підтвердив прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Він повідомив, що кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів.

Це четвертий платіж Україні в межах оборонної частини Ukraine Support Loan. Після цього переказу Єврокомісія у 2026 році виплатить Україні майже €15 млрд у межах програми, що охоплює оборонну та ширшу фінансову підтримку.

Ukraine Support Loan передбачає до €90 млрд фінансування України у 2026–2027 роках. Із цієї суми €60 млрд призначені для підтримки оборонних закупівель, а €30 млрд – для бюджетної допомоги.

Окремо 11 вересня Єврокомісія схвалила додаткові €6,1 млрд для закупівлі Україною засобів протиповітряної та протиракетної оборони, боєприпасів, дронів і засобів радіоелектронної боротьби. Це рішення також дозволило Україні закуповувати ракети PAC-3 для комплексів Patriot.

За даними Єврокомісії, після цього рішення весь передбачений на 2026 рік оборонний компонент Ukraine Support Loan у розмірі €28,3 млрд був розподілений за конкретними закупівлями, постачальниками, обсягами та строками реалізації.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЄСбезпілотникиракетиFPV-дрони
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