Не хочу війни з РФ через якусь 5 статтю НАТО, - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не має наміру виконувати зобов'язання за 5 статтею НАТО та брати участь у захисті союзників у разі нападу Росії.

Фіцо звинуватив європейських лідерів у войовничій риториці та взагалі не розуміє, від кого саме Північноатлантичний альянс має захищатися.

"Здається, що іноді з'являється тенденція підміняти нездатність вирішувати такі проблеми, як нелегальна міграція, конкурентоспроможність, високі ціни на енергоносії тим, що ми пропонуємо ось ці войовничі розмови: мовляв, давайте, давайте битися. Заради Бога, з ким ми хочемо битися? З ким?", - сказав він.

Він публічно висловив небажання виконувати зобов'язання за 5 статтею Північноатлантичного договору, яка гарантує колективну військову відповідь НАТО в разі нападу на одного з його членів.

"Чи можете ви уявити, пані та панове, що була б застосована 5 стаття договору НАТО? Хтось може собі це уявити? Хтось може уявити, що нам скажуть: готуйте 5 тисяч солдатів, 10 тисяч солдатів, і вони підуть кудись битися? А ми навіть не знатимемо, з ким, чому і за що. Я не бажаю, щоб Словаччина була частиною якогось військового конфлікту через якусь 5 статтю. Як прем'єр-міністр я робитиму все для того, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт", - сказав Фіцо.

Фото: Facebook.