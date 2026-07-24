В Україні започаткували нову державну літературну премію з великою грошовою винагородою

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України оголосило про запуск нової щорічної державної літературної премії "Воля", яка відзначатиме найкращі сучасні українські книжки та видання про Україну. Перших лауреатів назвуть уже в грудні 2026 року, а переможці в кожній номінації отримають по 400 тисяч гривень.

Нова премія має на меті підтримати розвиток української літератури, популяризувати читання, зміцнити книжковий ринок і сприяти інтеграції українських авторів та книжок у світовий культурний простір. "«Воля» відзначає нову українську літературу й літературу про Україну — книжки, які відображають наш час і коментують його", – зазначила міністр культури Тетяна Бережна.

Премію вручатимуть у трьох номінаціях:

найкраща українська прозова книжка;

найкраща українська документальна книжка;

найкраща документальна книжка іноземного автора чи авторки про Україну, перекладена українською мовою.

Переможець у кожній категорії отримає грошову винагороду в розмірі 400 тисяч гривень.

Ініціаторкою створення премії стала заступниця міністерки культури Богдана Лаюк. Журі очолив літературознавець і директор видавництва "Смолоскип" Ростислав Семків.

До складу журі також увійшли літературознавець і перекладач Уям Блекер, письменник і військовослужбовець Олександр Михед, письменниця та перекладачка Ірина Славінська, а також літературна критикиня й редакторка видавництва "Темпора" Богдана Романцова.

До участі у конкурсі прийматимуть книжки українських та іноземних авторів, видані українською мовою українськими видавництвами в період із 1 травня 2025 року до 30 квітня 2026 року.

Подавати заявки можуть лише видавництва. Один видавець має право номінувати не більше трьох книжок у кожній категорії. До пакета документів необхідно додати інформацію про автора й видання, електронну версію книжки, письмову згоду автора, підтвердження дати виходу, фотографію та коротку біографію автора, зображення обкладинки, а також п'ять друкованих примірників.

Прийом заявок триватиме до 19 серпня 2026 року. Довгі списки претендентів оприлюднять 5 жовтня, короткі — 13 листопада, а імена перших лауреатів оголосять на початку грудня.

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