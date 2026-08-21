Вчені розвінчали головний страх батьків щодо дитячих гаджетів

Фінські дослідники поставили під сумнів популярне переконання, що чим більше дитина сидить перед екраном, тим гірше це позначається на її розвитку. Виявилося, що зв’язок може бути зовсім не таким однозначним. Вчені протягом восьми років спостерігали за 260 дітьми віком від 6 до 9 років. Дослідники відстежували їхню фізичну активність, малорухливу поведінку та час, проведений за екранами. У підлітковому віці учасники пройшли когнітивні тести на увагу, навчання та робочу пам’ять.

Результат здивував самих науковців: діти, які впродовж кількох років проводили більше часу перед екранами, у підлітковому віці показували кращі результати когнітивних тестів. Однак це зовсім не означає, що смартфон чи планшет варто віддати дитині без обмежень. Дослідники наголошують: важлива не лише кількість екранного часу, а й те, чим саме дитина займається перед екраном. Навчання, творчі завдання, пошук інформації та заняття, що змушують активно мислити, можуть мати зовсім інший вплив, ніж пасивне безперервне переглядання контенту.

Водночас науковці виявили й інші несподівані зв’язки між фізичною активністю та когнітивними показниками. Деякі результати виявилися протилежними до початкових припущень, тому дослідники зазначають, що їх ще потрібно додатково вивчати. Тож головний висновок учених — не дозволяти дітям сидіти перед гаджетами скільки завгодно, а шукати баланс між цифровими заняттями, рухом, сном та іншими важливими складовими дитячого життя.

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