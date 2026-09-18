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Поблизу Кишинева знайшли уламки дрона після нічного вибуху

Поблизу Кишинева знайшли уламки дрона після нічного вибуху

Поблизу Кишинева молдовські поліціянти виявили уламки безпілотника.

На місці працюють експерти техніко-вибухового відділу поліції. Вони проводять необхідні перевірки та досліджують знайдені уламки. Територію навколо місця події оточили, а правоохоронці встановлюють обставини інциденту, повідомляє поліція Молдови.

У ніч проти 18 вересня в селі Колоніца, розташованому неподалік Кишинева, пролунав потужний вибух.

Водночас Міністерство оборони Молдови заявило, що вночі не зафіксувало порушення повітряного простору країни.

Наразі невідомо, за яких обставин безпілотник опинився поблизу молдовської столиці та чи пов’язаний він із російською атакою на Україну. Остаточні висновки мають зробити фахівці після дослідження уламків.

Раніше випадки перетину молдовського повітряного простору безпілотниками фіксували під час російських атак на Україну. Зокрема, у ніч проти 27 серпня п’ять безпілотників перетнули повітряний простір Молдови під час масованої атаки Росії на Україну.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Молдовавибухполіціядронрашистигібридна війна
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