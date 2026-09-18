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Війна

Зеленський заявив про успішне знищення реактивних «шахедів» новими перехоплювачами

Зеленський заявив про успішне знищення реактивних «шахедів» новими перехоплювачами

Президент Володимир Зеленський повідомив, що перехоплювачі реактивних «шахедів», розроблені двома компаніями, успішно пройшли бойові випробування.

За його словами, під час випробувань вдалося знищити російські «шахеди», які рухалися на високій швидкості.

«Було знищено ворожі “шахеди” на високій швидкості. Це великий позитив. Але ми хочемо побачити всі випробування і подивитися на формат, як це можна максимально пришвидшити й зробити масове виробництво. Говоримо із цими компаніями, вже підписуються контракти», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що результати випробувань двох розробок дають підстави для оптимізму. Водночас для масштабування виробництва перехоплювачів необхідне додаткове фінансування.

Зеленський повідомив, що обговорював це питання з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. За його словами, найближчим часом вони мають провести зустріч, під час якої Україна представить пропозиції щодо подолання дефіциту необхідних ресурсів.

«Тут також є хороші моменти. Вчора говорили з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми з нею зустрінемось найближчим часом. Готуємо пропозиції, як виходити з дефіциту», – сказав президент.

Раніше видання The Economist писало, що Росія перейшла до нового етапу війни, використовуючи, зокрема, реактивні «шахеди» для ударів по тилових районах України.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

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