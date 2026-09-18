Представник Путіна і ультраправа «АдН» готують відновлення постачань газу з РФ у ФРН – Reuters

Спецпредставник РФ з економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв та керівництво німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) розпочали підготовку до зустрічі наступного року щодо відновлення постачання газу РФ до найбільшої економіки Європи. Про це повідомляє Reuters із посиланням на проінформованих співрозмовників.

За словами джерел, у цій майбутній зустрічі візьмуть участь Дмитрієв, близький радник Путіна та керівник російського суверенного фонду добробуту, а також співголови партії «Альтернатива для Німеччини» Аліс Вайдель та Тіно Хрупалла.

Обговорення питання зустрічі між сторонами вже в березні 2027 року підкреслюють тісні зв’язки між Москвою та партією «АдН», зазначається у публікації.

Водночас джерела зауважують, що ця зустріч може відбутися лише за умови попереднього узгодження мирних домовленостей між Росією та Україною.

Організатори сподіваються, що на зустрічі, на якій розглядатиметься питання відновлення російського газопроводу «Північний потік», будуть присутні спецпредставники Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

При цьому високопоставлений чиновник США повідомив Reuters, що Віткофф і Кушнер не були поінформовані про запропоновану зустріч і не запрошені на неї.

За словами співрозмовників, серед можливих місць проведення зустрічі розглядалися Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати або Індія.

Будь-яка зустріч матиме символічний характер, оскільки партія «АдН» не перебуває при владі, йдеться у публікації.

Речник партії «Альтернатива для Німеччини» та представник Дмитрієва відмовилися від коментарів.

Як повідомляв ForUA, Білий дім розглядає можливість укладення ділових угод із Росією ще до припинення нею бойових дій в Україні.