Російські чиновники шукають шляхи для виїзду родичів через страх нової мобілізації

Російські чиновники закликають своїх друзів і родичів найближчими місяцями залишити країну, а також шукають можливості відкрити банківські рахунки за кордоном. Такі заходи, за даними Bloomberg, пов’язані з побоюваннями щодо нової хвилі мобілізації в Росії.

За інформацією видання, аналогічно діють і працівники російських військкоматів. Bloomberg посилається на документи та джерела, знайомі із ситуацією.

При цьому нова мобілізація може не супроводжуватися офіційним оголошенням, як це було у вересні 2022 року. Тоді після оголошення часткової мобілізації з Росії виїхали тисячі людей.

Відтоді російська влада створила цифрову інфраструктуру для призову громадян до армії та водночас посилила контроль за можливістю їхнього виїзду з країни. Росія також проводить реорганізацію військкоматів, готуючись до можливого збільшення потоку призовників.

За даними Bloomberg, остаточного рішення про проведення нової мобілізації президент Росії Володимир Путін наразі не ухвалив. Водночас російській армії потрібне постійне поповнення особового складу через значні втрати на фронті. За оцінкою джерел видання, для підтримання чисельності російського угруповання в Україні Москві необхідно щороку залучати близько 400 тисяч військовослужбовців.

Одночасно з цим, за даними Bloomberg, зростають побоювання, що кількість охочих укладати контракти з Міністерством оборони Росії скорочується, а якість нового поповнення залишається низькою.

На тлі чуток про можливу нову хвилю мобілізації росіяни також почали активніше залишати країну. Зокрема, повідомлялося про виїзд понад 113 тисяч громадян Росії до Грузії через пункт пропуску Верхній Ларс протягом одного тижня.

Раніше повідомлялося і про плани російського керівництва щодо додаткового залучення 600 тисяч людей протягом 2026–2027 років. Водночас ці дані потребують окремого підтвердження, оскільки офіційного рішення про проведення нової хвилі мобілізації Москва наразі не оголошувала.