"Укрзалізниця" змінює систему оплати проїзду в приміських поїздах

Укрзалізниця переходить на шестизонову систему тарифів у приміському сполученні. Нова модель передбачає фіксовану вартість проїзду в межах кожної зони незалежно від точної кількості кілометрів.
Про це Укрзалізниця повідомила у Telegram.
У компанії пояснили, що ситуація з пасажирськими перевезеннями у приміському сполученні залишається надскладною. Зокрема, низка адміністрацій хронічно не розраховується за перевезення пільгових категорій пасажирів.
Додатково на собівартість перевезень вплинуло здорожчання електроенергії, пального та інших ресурсів протягом останніх років.
В Укрзалізниці зазначили, що нова тарифна модель має частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду.
Вартість квитка залежатиме від відстані та становитиме:
- до 50 км — 30 грн;
- 51–90 км — 55 грн;
- 91–130 км — 75 грн;
- 131–170 км — 95 грн;
- 171–250 км — 115 грн;
- понад 250 км — 150 грн.
З 15 вересня нові тарифи діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях.
З 22 вересня шестизонова система почне діяти в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом нова модель тарифікації пошириться на інші регіони України.
В Укрзалізниці заявили, що нова система також має дозволити зберегти чинні приміські сполучення та зупинки, а також спрямувати більше коштів на ремонт і модернізацію приміських поїздів.Автор: Богдан Моримух