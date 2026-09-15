"Укрзалізниця" змінює систему оплати проїзду в приміських поїздах

Укрзалізниця переходить на шестизонову систему тарифів у приміському сполученні. Нова модель передбачає фіксовану вартість проїзду в межах кожної зони незалежно від точної кількості кілометрів.

Про це Укрзалізниця повідомила у Telegram.

У компанії пояснили, що ситуація з пасажирськими перевезеннями у приміському сполученні залишається надскладною. Зокрема, низка адміністрацій хронічно не розраховується за перевезення пільгових категорій пасажирів.

Додатково на собівартість перевезень вплинуло здорожчання електроенергії, пального та інших ресурсів протягом останніх років.

В Укрзалізниці зазначили, що нова тарифна модель має частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду.

Вартість квитка залежатиме від відстані та становитиме:

до 50 км — 30 грн;

51–90 км — 55 грн;

91–130 км — 75 грн;

131–170 км — 95 грн;

171–250 км — 115 грн;

понад 250 км — 150 грн.

З 15 вересня нові тарифи діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях.

З 22 вересня шестизонова система почне діяти в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом нова модель тарифікації пошириться на інші регіони України.

В Укрзалізниці заявили, що нова система також має дозволити зберегти чинні приміські сполучення та зупинки, а також спрямувати більше коштів на ремонт і модернізацію приміських поїздів.