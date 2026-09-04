Кабмін запровадив жовтий і червоний рівні небезпеки повітряних тривог

Уряд України змінює правила роботи під час повітряних трив Кабінет мог.іністрів ухвалив рішення, які мають допомогти містам, бізнесу та інфраструктурі працювати в умовах нової тактики російських повітряних атак, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Одним із ключових нововведень стане диференціація повітряних тривог залежно від рівня загрози. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі атаки дронів, тоді як червоний сигнал означатиме підвищену небезпеку ракетного або комбінованого удару.

За жовтого рівня підприємства та установи зможуть продовжувати роботу, але лише за умови дотримання вимог безпеки. Працівники та відвідувачі повинні мати доступ до укриттів. Громадам, де таких можливостей досі немає, уряд відвів три місяці на вирішення проблеми.

Червоний рівень передбачатиме зупинку роботи та обов’язковий перехід людей до укриттів.

Окремо уряд рекомендував забезпечити повноцінну роботу київського метро під час жовтої тривоги. За необхідності в столиці також мають збільшувати кількість наземного громадського транспорту, щоб мешканці могли безпечніше діставатися до роботи, лікарень та станцій метро.

Зміни стосуватимуться і комендантської години. Місцевій владі рекомендують скоригувати її тривалість у Києві — з 01:00 до 05:00. Також планується врегулювати рух транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до і від залізничних вокзалів.

Ще одним напрямом стане прискорене встановлення мобільних укриттів. Уряд доручає громадам активніше облаштовувати такі споруди, щоб люди мали додатковий захист, зокрема від уламків під час атак.

За задумом уряду, жовтий і червоний рівні тривоги дозволять чіткіше реагувати на характер загрози: під час менш небезпечних атак частина міської активності продовжуватиметься, а за безпосередньої ракетної чи комбінованої загрози робота припинятиметься, а люди мають перейти до укриттів.

Як повідомляло раніше ForUa, комендантська година в столиці може стати коротшою.